(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rechute sous les 55,5E (plancher des 5 et 9 juin) mais il ne se passe grand chose fondamentalement car le titre reste enfermé au sein d'un étroit corridor délimité par 54E (et surtout 55,54E) et 57E.

Tant que le titre oscille entre ces bornes, il ne se passe rien.

Sous 54E, BNP s'en ira combler aussitôt le 'gap' des 53,46E du 29 mars.





