 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,72
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas : rebond en double-creux sur 65,3/65,8E ?
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:38

BNP Paribas relève ses objectifs de solvabilité à 13% : il s'ensuit un rebond en double-creux -ou 'W'- sur 65,3/65,8E (les 6 et 19 novembre).
Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 67,36E et franchit la partie médiane du 'W' qui se situe vers 70E avec comme objectif l'ex-plancher des 74,5E du 4 juillet au 17 octobre.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
70,5500 EUR Euronext Paris +5,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    information fournie par Ecorama 20.11.2025 14:00 

    Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par ... Lire la suite

  • Frédéric Péchier le 9 septembre 2025, à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Au procès Péchier, l'"improbable" arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans
    information fournie par AFP 20.11.2025 13:59 

    C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales est examiné jeudi par la cour d'assises du Doubs. Après ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.11.2025 13:55 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

  • Des travailleurs dans la fonderie Marly près de Valenciennes, dans le Nord, le 23 janvier 2020 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )
    Respirer un air pollué au travail peut causer une maladie respiratoire grave, dit une agence sanitaire
    information fournie par AFP 20.11.2025 13:54 

    Etre exposé à des polluants, vapeurs, gaz, particules ou fumées, en travaillant dans l'agriculture ou l'industrie peut causer une BPCO, une maladie respiratoire "souvent associée au tabagisme" et "largement sous-diagnostiquée" en France, dont la reconnaissance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank