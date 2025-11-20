BNP Paribas : rebond en double-creux sur 65,3/65,8E ?
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:38
Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 67,36E et franchit la partie médiane du 'W' qui se situe vers 70E avec comme objectif l'ex-plancher des 74,5E du 4 juillet au 17 octobre.
Valeurs associées
|70,5500 EUR
|Euronext Paris
|+5,19%
A lire aussi
-
Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par ... Lire la suite
-
C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales est examiné jeudi par la cour d'assises du Doubs. Après ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de
-
Respirer un air pollué au travail peut causer une maladie respiratoire grave, dit une agence sanitaire
Etre exposé à des polluants, vapeurs, gaz, particules ou fumées, en travaillant dans l'agriculture ou l'industrie peut causer une BPCO, une maladie respiratoire "souvent associée au tabagisme" et "largement sous-diagnostiquée" en France, dont la reconnaissance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer