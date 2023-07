- Une nouvelle génération de dirigeants issus des métiers et des fonctions supports stratégiques vient d’être nommée au directoire de BNP Paribas Real Estate (RE).Trois nouveaux membres représentent les métiers de BNP Paribas RE : Csongor Csukás, Global Head de la ligne de métier Property Management, Jean-Maxime Jouis, Global Head de la ligne de métier d’Investment Management et Caroline Sainderichin, directrice générale déléguée de BNP Paribas Immobilier Promotion.Les trois autres membres sont responsables de fonctions supports stratégiques : Catherine Papillon, Global Head of Sustainability / CSR, Bertrand Sannier, Global Head of Human Resources et Guillaume Sottil, Head of Strategy & Corporate Development.

