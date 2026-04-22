BNP Paribas ramène Royal Unibrew de "surperformance" à "neutre" suite à la perte de Pepsi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** BNP Paribas déclasse le brasseur danois Royal Unibrew RBREW.CO de "surperformance" à "neutre" après la résiliation de son partenariat d'embouteillage avec Pepsi sur plusieurs marchés

** Le courtier note que la perte des licences Pepsi au Danemark, en Finlande et dans les pays baltes à partir de 2029 représente un "changement fondamental dans l'histoire des actions d'Unibrew"

** Suite à l'abandon de l'activité d'embouteillage, la société de courtage réduit d'environ 19 % ses estimations de bénéfice par action pour la période comprise entre 2029 et 2030

** À court terme, l'analyste s'attend à ce que d'importants gains d'efficacité en matière de coûts au sein de l'entreprise de boissons soient compensés par l'impact d'une inflation accrue du coût des marchandises vendues

** Le courtier abaisse son objectif de prix pour l'action de 690 DKK à 440 DKK, soit une réduction d'environ 36%, valorisant l'entreprise à environ 14 fois ses bénéfices par action estimés pour 2030

** Les actions de Royal Unibrew sont en baisse de 3,2 %, prolongeant les pertes de mardi de près de 25 %