BNP Paribas rachète 9% de l'assureur belge Ageas à Fosun

Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé dimanche racheter la part de 9% détenue par le chinois Fosun dans l'assureur belge Ageas pour "environ 730 millions d'euros".

( AFP / ANGELA WEISS )

BNP Paribas a annoncé avoir signé, "par l’intermédiaire de sa filiale d’assurances BNP Paribas Cardif, un accord pour le rachat de la participation d’environ 9%" détenue par le conglomérat Fosun dans Ageas, selon un communiqué.

L’acquisition sera réalisée en deux tranches, "4,8% du capital acquis dans les prochains jours" et le solde "après obtention des autorisations réglementaires requises".

Le prix total est estimé "à environ 730 millions d’euros, selon le communiqué.

BNP Paribas, par l'intermédiaire de BNP Paribas Fortis, bénéficie d’un partenariat avec Ageas, au travers de AG Insurance (AGI), leader sur son secteur en Belgique.

"Ce partenariat se matérialise par un accord de distribution exclusive en assurance vie et non-vie entre AGI et BNP Paribas Fortis et par une participation de 25% (plus une action) de ce dernier dans AGI", précise le communiqué.

"La prise de participation du groupe BNP Paribas dans Ageas ne modifie en rien les modalités de ce partenariat historique et stratégique", est-il ajouté.