Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: rachat de la banque privée allemande de HSBC information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir signé un accord avec HSBC en vue de l'acquisition de ses activités de banque privée en Allemagne, opération dont la finalisation devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2025, sous réserve de l'accord des autorités compétentes.



'Cette acquisition permet à BNP Paribas Wealth Management de se placer parmi les tout premiers acteurs du secteur en Allemagne et de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d'euros', explique le groupe bancaire français.



Marché stratégique pour BNP Paribas, l'Allemagne offre selon lui un potentiel de croissance important pour les activités de banque privée, notamment auprès des clients du Mittelstand (PME et entreprises familiales allemandes) et des clients entreprises et familles.





Valeurs associées BNP PARIBAS 62,36 EUR Euronext Paris -3,74%