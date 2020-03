Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas proposera dès mercredi le prêt garanti par l'Etat - communiqué Reuters • 24/03/2020 à 13:46









PARIS, 24 mars (Reuters) - BNP Paribas SA BNPP.PA : * PROPOSERA DÈS MERCREDI À TOUS SES CLIENTS PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES LE PRÊT GARANTI PAR L'ETAT - COMMUNIQUÉ * CE PRÊT AURA UN DIFFÉRÉ D'AMORTISSEMENT MINIMAL DE 12 MOIS POUR TOUTES LES ENTREPRISES QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE - COMMUNIQUÉ Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.82%