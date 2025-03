BNP Paribas propose un fonds nucléaire

(AOF) - La plateforme Theam Quant de BNP Paribas annonce la commercialisation du fonds Theam Quant – Nuclear Opportunities en collaboration avec BNP Paribas Exane Research. Ce fonds cherchera à s'exposer aux entreprises impliquées dans la chaîne de valeur de l'énergie nucléaire sur plusieurs décennies, motivée par la croissance de la demande mondiale d'électricité et les préoccupations en matière de sécurité énergétique. Son univers d'allocation global couvrira quelque 3 000 sociétés liquides en Europe, Amérique du Nord et Asie.

BNP Paribas divise l'univers d'investissement en trois piliers, à savoir le combustible nucléaire, comprenant l'extraction et l'enrichissement de l'uranium, la production d'énergie, comprenant l'exploitation et les technologies des centrales électriques, et enfin l'ingénierie spécialisée ou les services connexes.

La stratégie long-only sous-jacente utilisera l'approche dynamique d'investissement en actions et les critères systématiques de BNP Paribas Quantitative Investment Strategies "pour améliorer le profil risque-rendement global et la diversification du fonds".

Le fonds intégrera des considérations ESG afin d'exclure les entreprises "impliquées dans la fabrication d'armes nucléaires ou la violation des droits de l'homme", tout en maintenant une empreinte carbone "inférieure de 20 % à celle de son univers d'investissement initial".