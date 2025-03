BNP Paribas présente aux syndicats son plan de développement pour la France

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe bancaire français BNP Paribas a présenté mercredi aux syndicats un plan de développement de ses activités de banque de détail en France, qui doit permettre d'augmenter le nombre de clients mais devrait impliquer une diminution du nombre d'agences physiques.

"Nous avons présenté aux partenaires sociaux un plan de développement ambitieux pour les trois métiers de notre Banque Commerciale en France", les filiales dédiées aux entreprises, à la banque privée et à la banque de détail, a annoncé la direction de BNP Paribas dans un communiqué.

Le groupe, qui est déjà en première position dans les segments entreprises et banque privée en France, veut donner un coup d'accélérateur à sa branche de détail constituée d'un réseau de 1.500 agences physiques et de la banque en ligne HelloBank.

Selon une source proche du dossier, BNP Paribas veut passer de 7 millions de clients dans la banque de détail à 8,5 millions en 2030, dont 2 millions chez HelloBank (contre 1 million actuellement).

Cette source a évoqué "des regroupements, des rénovations et des changements d'emplacement".

La banque n'a pas souhaité avancer de chiffres sur de potentielles fermeture d'agences, mais BNP Paribas compte chaque année 1 milliard d'interactions depuis le mobile et l'application, 40 millions d'interactions par téléphone, contre 1,5 million de rendez-vous en agence.

Le journal Les Echos avait indiqué mi-mars que BNP Paribas prévoyait de réduire d'un tiers son réseau d'agences bancaires en France d'ici à 2030, le ramenant ainsi à un millier d'agences.

"Ce plan vise à accélérer les initiatives de conquête de nos trois métiers et proposer un nouveau modèle pour (la banque de détail) afin d'offrir les meilleurs standards de qualité de service à nos clients. Il mettra la priorité sur l’expertise de nos collaborateurs, qui bénéficieront de formations et de capacités d'actions renforcées, et sur la technologie", indique la direction dans son communiqué.

"Nous poursuivrons nos investissements pour réaliser notre ambition et concrétiser nos priorités stratégiques, à hauteur de 200 millions d'euros pour 2025. Ces investissements se poursuivront à horizon 2030", précise-t-elle.

Lors de la conférence de presse de publication des résultats de 2024, début février, le directeur général Jean-Laurent Bonnafé avait déclaré que ce plan stratégique n'était "pas du tout un schéma de réduction, de restructuration", mais une revue de la manière dont aujourd'hui "le client vient consommer la banque", à distance comme en agence.

"C'est ça qu'il faut repenser et rééquilibrer", avait-il ajouté.