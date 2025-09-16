BNP Paribas précise son objectif de résultat net 2025 après un T2 solide

BNP Paribas BNPP.PA a déclaré mardi préciser son objectif de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, le groupe confirmant par ailleurs sa trajectoire de croissance avec un ROTE de 12% en 2026, citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025.

Un nouveau plan moyen terme 2027-2030 sera présenté début 2027, avec l’ambition d’atteindre 13% de ROTE en 2028 et un ratio de CET1 phased-in à 12,5% d’ici fin fin 2027, précise la banque française dans un communiqué.

