BNP-Paribas : plonge de presque -10% vers 66,8E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas, qui subit le contrecoup de la 'guerre des tarifs' (la Chine vient d'annoncer une riposte, d'autres pays suivront) plonge de presque -10% vers 66,8E.

Le cours comble le 'gap' des 68,45E du 6 février mais ne s'y arrête pas et teste l'ex-zénith des 18 et 29 octobre 2024 : le prochain objectif se situe désormais vers 65,2E.





Valeurs associées BNP PARIBAS 67,5900 EUR Euronext Paris -8,29%