BNP Paribas: partenariat avec EasyBourse dans les ETF information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management, la filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas, a annoncé lundi avoir noué un partenariat avec EasyBourse, la filiale de courtage en ligne de la Banque Postale, afin de démocratiser l'accès aux fonds indiciels (ETF).



Aux termes de l'accord, les clients d'EasyBourse auront accès à une large gamme de fonds indiciels de BNPP AM répliquant des indices diversifiés issus des Etats-Unis, d'Europe ou des pays émergents.



Dans un communiqué, BNP Paribas explique que ce partenariat vise à répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers, en les accompagnant dans la constitution et la diversification de leur épargne via des solutions présentées comme 'simples et accessibles'.





Valeurs associées BNP PARIBAS 80,2700 EUR Euronext Paris +0,69%