BNP Paribas ne stockera pas ses données sensibles sur le cloud public malgré son accord avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

BNP Paribas BNPP.PA continuera à ne pas héberger certaines données sensibles de ses clients et certaines opérations critiques sur une infrastructure de cloud public, même après avoir signé un partenariat de cinq ans avec Google GOOGL.O dans les domaines du cloud et de l’IA, a annoncé jeudi la banque française.

Cet accord permet à BNP d’accéder à l’infrastructure de cloud public de Google et aux modèles Gemini, alors que la banque développe des agents d’IA destinés à des tâches internes, notamment les notes de crédit d’entreprise, les ventes, le trading, la recherche et la structuration.

Mais cet accord ne marque pas un virage radical, a déclaré Marc Camus, directeur des systèmes d’information du groupe BNP, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

“Le fait que nous ayons signé cet accord avec Google ne signifie pas que nous allons nous débarrasser de notre infrastructure sur site,” a-t-il déclaré.

Les informations médicales détenues par ses activités d’assurance constituent un exemple de données hautement confidentielles pour lesquelles la BNP évite les solutions de cloud public, a-t-il ajouté.

BNP prévoit de continuer à utiliser des modèles open source et de maintenir son partenariat avec la société française d’IA Mistral, les différents fournisseurs étant utilisés pour des applications distinctes.

La banque a indiqué qu’elle envisageait d’utiliser la technologie de Google pour des tâches moins sensibles, telles que le traitement des factures et la gestion des données.

Google a précisé que la BNP conserverait la propriété de ses données, lesquelles ne seraient pas utilisées pour entraîner, ajuster ou affiner ses modèles. La banque a indiqué que les agents d’IA de Google seraient authentifiés, limités aux ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et soumis à une surveillance.

La BNP et Google n’ont pas souhaité dévoiler la valeur de cet accord.