Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas-Les règles actuelles entravent une consolidation transfrontalière - dir fin Reuters • 31/07/2020 à 15:25









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Les dirigeants de BNP Paribas ont déclaré vendredi lors d'une téléconférence avec des analystes : * LES RÈGLES ACTUELLES FAVORISENT UNE CONSOLIDATION BANCAIRE "PAR PAYS", ENTRAVENT UNE CONSOLIDATION TRANSFRONTALIÈRE - DIR FIN * BNP PARIBAS VA CONTINUER DE CROÎTRE SELON SA MÉTHODE ACTUELLE, EN S'APPUYANT SUR SES PLATEFORMES - DIR FIN * LA CONSOLIDATION FINANCIÈRE POURRAIT ÉVOLUER SI UN FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS PRENAIT FORME POUR FAVORISER LA CIRCULATION DE LIQUIDITÉS À TRAVERS L'EUROPE - DIR FIN Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.00%