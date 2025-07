BNP Paribas: légère hausse du résultat d'exploitation trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en baisse de 4% à 3,26 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, reflétant un taux d'imposition plus élevé, mais un résultat d'exploitation en croissance de 2,7% à 4,36 milliards,



Son PNB a augmenté de 2,5% à près de 12,6 milliards d'euros, tiré par ses divisions Corporate & Institutional Banking (+4%) et Investment & Protection Services (+4,4%), alors que la division Commercial, Personal Banking & Services s'est montrée stable (+0,4%).



Combinée à cette croissance des revenus, la faible hausse des frais de gestion (+0,8%) a permis un effet de ciseaux positif de +1,7 point au niveau du groupe bancaire, dont le coefficient d'exploitation s'est ainsi établi à 57,5%.



Fort de perspectives 'très encourageantes' au second semestre, BNP Paribas estime que son résultat net 2025 devrait être supérieur à 12,2 milliards d'euros, et prévoit de verser un acompte sur dividende 2025 de 2,59 euros par action le 30 septembre.





