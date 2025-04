BNP Paribas: le titre recule, 1er trimestre sans surprise information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait état jeudi de résultats sans surprise au titre du premier trimestre, en dépit de la performance 'record' de son activité de banque de financement et d'investissement (CIB).



La banque indique avoir dégagé un résultat net part du groupe en baisse de 4,9% sur un an, à 2,95 milliards d'euros, en ligne avec les estimations des analystes.



Dans un communiqué, l'établissement explique que ce recul est exclusivement lié au niveau très élevé des éléments exceptionnels qui avaient été enregistrés un an plus tôt.



Le produit net bancaire a progressé de 3,8% à 12,96 milliards d'euros, là aussi conformément aux attentes des analystes.



La division de banque de financement et d'investissement Corporate & Institutional Banking (CIB) a enregistré un trimestre record avec une activité en hausse de 12,5%, notamment sous l'impulsion des métiers liés aux marchés financiers.



Le PNB de la banque commerciale s'inscrit lui en croissance plus modérée de 1,2%, tandis que la branche qui regroupe les filiales d'assurance, de gestion d'actifs et de gestion de fortune a progressé de 6,6%.



Le groupe indique que la performance de ses pôles opérationnels au premier trimestre s'inscrit en ligne avec la trajectoire de croissance attendue à horizon 2026.



BNP confirme ainsi son objectif d'un taux de croissance moyen supérieur à 5% de ses revenus sur la période 2024-2026, pour un bénéfice net par action attendu à un taux de croissance moyen supérieur à 8%.



Son objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) pour 2025 s'établit à 11,5% puis à 12% pour 2026.



'BNP a réaffirmé être en bonne voie pour atteindre sa trajectoire de croissance ciblée pour 2024-2026, mais les perspectives sont selon nous incertaines', tempèrent ce matin les analystes de RBC, qui évoquent notamment une performance 'moins convaincante' en termes de coûts.



A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas perdait 2,9% jeudi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées BNP PARIBAS 71,7400 EUR Euronext Paris -2,82%