BNP Paribas : le bénéfice net trimestriel dépasse les attentes

(AOF) - Première banque française à publier ses comptes du premier trimestre, BNP Paribas a présenté des résultats meilleurs que prévu. Son résultat net, part du groupe, de 3,1 milliards d’euros, en repli de 2,2%. Ce dernier est supérieur au consensus s’élevant à 2,4 milliards d’euros. A 640 millions d’euros (592 millions au premier trimestre 2023 sur une base distribuable), le coût du risque s’est établi à 29 points de base des encours de crédit à la clientèle. Le produit net bancaire a reculé de 0,4% à 12 483 milliards d'euros.

Il a été soutenu par la croissance des revenus de Global Banking (+6,1%) et de Securities Services (+6,8%). Les frais de gestion sont en recul de 1,5%.

Le ratio de solvabilité CET est ressorti à 13,1%.

La rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués est de 12,4%.

Le groupe a finalisé son programme de rachat d'actions de 1,05 milliard d'euros le 23 avril 2024 et le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2024 de verser un dividende de 4,60 euros.

Fort de ses résultats du 1er trimestre 2024, BNP Paribas a confirmé sa trajectoire 2024 : revenus en croissance de plus de 2% par rapport aux revenus distribuables2 2023 (46,9 milliards), effet de ciseaux positif, coût du risque inférieur à 40 points de base et résultat net supérieur au résultat net distribuable 2023 (11,2 milliards).

