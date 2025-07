BNP Paribas : la banque de détail se distingue au deuxième trimestre

(AOF) - Première banque française à publier ses comptes du deuxième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net légèrement supérieur aux attentes. A la Bourse de Paris, le titre grappille 0,01% à 78,49 euros. Société Générale (+1,24% à 50,78 euros) et Crédit Agricole (+1,74% à 16,37 euros) surperforment alors qu’ils dévoileront leurs résultats le 31 juillet.

Léger repli des profits

Entre avril et juin, le résultat net BNP Paribas a reculé de 4% à 3,258 milliards d'euros, mais il était attendu à 3,13 milliards d'euros. Le taux d'impôt était bas au deuxième trimestre 2024 du fait d'un changement de méthode de fiscalisation des charges de financement aux Etats-Unis, a expliqué la banque.

Le coût du risque est ressorti à 884 millions d'euros (752 millions d'euros au deuxième trimestre 2024), soit 38 points de base des encours de crédit à la clientèle contre 33 points de base, un an plus tôt. BNP Paribas souligne qu'il s'agit d'un " niveau qui reste modéré sur l'ensemble des activités, avec un effet de base au deuxième trimestre 2024 ". La banque précise que 380 millions d'euros des 600 millions d'euros d'économies additionnelles au titre de 2025 ont été dégagées.

La banque de détail se distingue

Dans le même temps, le produit net bancaire a augmenté de 2,8% à 12,581 milliards d'euros, sachant qu'il était anticipé à 12,54 milliards d'euros.

RBC souligne la forte surperformance des activités de banque de détail en France (BCEF) et en Belgique. Dans l'Hexagone, le produit net bancaire a augmenté de 3,6% à 1,735 milliards d'euros, soutenu par les revenus d'intérêt (+4,3%). Après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée au métier Wealth Management (pôle IPS), BCEF a dégagé un résultat avant impôt de 60,3% à 437 millions d'euros.

Outre-Quiévrain, le produit net bancaire a augmenté de 0,9% à 984 millions d'euros pour un résultat avant impôt en repli de 8,5% à 357 millions d'euros.

Dans le courtage obligataire, les revenus ont progressé de 26,8 % à 1,4 milliard d'euros. Le consensus était plus faible à 1,2 milliard d'euros. BNP Paribas signale une forte hausse dans les activités sur les taux et un rebond fort de l'activité crédit. L'activité Equity & Prime Services a en revanche reculé de 14,9% à 980 millions d'euros en raison " d'une base élevée " et d'une baisse des activités de dérivés structurés.

La banque française a termine le trimestre avec un ratio CET1 de 12,5 % , stable par rapport au 31 mars 2025.

" Perspectives très encourageantes "

" Les perspectives pour le groupe au deuxième semestre sont très encourageantes, avec l'accélération attendue des revenus portés par les banques commerciales. Associée aux mesures d'efficacité opérationnelle, à la maîtrise du coût du risque et à la contribution positive d'AXA IM, le résultat net 2025 devrait être supérieur à 12,2 milliards d'euros en ligne avec notre trajectoire à l'horizon 2026, " a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général. Il avait atteint 11,7 milliards d'euros en 2024.

Le conseil d'administration a approuvé le versement en numéraire d'un acompte sur dividendes, correspondant à 50% du bénéfice net consolidé par action du premier semestre 2025 (5,18 euros), soit un montant de 2,59 euros par action.

Enfin, l'établissement bancaire a confirmé ses objectifs pour la période 2024-2026. Il anticipe un taux de croissance moyen des revenus supérieur à 5%, un coût du risque inférieur à 40 points de base en 2025 et 2026 et une croissance annuelle moyenne du supérieur à 7% pour le résultat net et supérieur à 8% pour le bénéfice par action. BNP Paribas cible par ailleurs un ratio CET1 de 12,3% et une rentabilité des fonds propres tangibles de 11,5% pour 2025 et de 12% pour 2026.