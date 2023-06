Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : incursion sous les 56E information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ricoche sous 57,9E et effectue une incursion sous les 56E, ce qui amenuise sa marge de sécurité par rapport au support des 54E.

Un enfoncement déboucherait sur le comblement du 'gap' des 53,46E puis le test des 50,5E (retour sur le plancher du 24 mars).





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.38%