Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas valide un 'gap' de rupture sous 55,27E et enfonce le fragile support des 55,5E.

Le prochain support se situe vers 50,5E (testé le 24 mars) et le suivant vers 47E (support oblique moyen terme).





