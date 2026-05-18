BNP Paribas : 'gap" à la baisse sous 88,82E, enfonce la MM100 à 83,3E

BNP-Paribas ouvre un "gap" à la baisse sous 88,82E puis retombe sous 87,5E (plancher du 4 mai) : le titre enfonce dans la foulée MM50 et MM100 regroupées vers 88,3E.

L'objectif suivant sera le comblement du "gap" des 85,15E du 7 avril, puis le retracement de la MM200 qui gravite vers 81,85E.