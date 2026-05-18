BNP Paribas : 'gap" à la baisse sous 88,82E, enfonce la MM100 à 83,3E

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Le parquet général près la Cour de cassation a requis un non-lieu en faveur de la ministre Aurore Bergé dans le dossier des crèches privées, les investigations n'ayant pas permis de démontrer qu'elle ait menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste. La procédure ...
Lire la suite
Nouveau volet dans la stratégie de partenariats chinois de Stellantis: le constructeur a annoncé mercredi un protocole d'accord avec Dongfeng pour distribuer des voitures électriques de ce groupe chinois en Europe et en produire dans son usine de Rennes, dans l'ouest ...
Lire la suite
par Tom Sims et Philipp Krach Les employés et les dirigeants de Commerzbank, ainsi que certains investisseurs, ont critiqué mercredi la tentative de rachat lancée par UniCredit, dès l'ouverture de l'assemblée générale de la banque allemande, dressant ainsi un ...
Lire la suite
Une avocate peut-elle porter le voile en France ? Oui, hors audience. L'une d'entre elles a pourtant été accusée "d'islamiser la France" alors qu'elle était interviewée voilée par TF1. Elle a porté plainte à Paris, se disant "inquiète de l'avenir de l'Etat de droit ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer