BNP Paribas : forte hausse des actifs sous gestion en 2025 en asset management
information fournie par AOF 06/02/2026 à 16:02

(AOF) - BNP Paribas a indiqué que son activité Asset Management a enregistré une forte hausse des actifs sous gestion en 2025 (+130,2 milliards d'euros hors AXA IM), portée par le renforcement du partenariat avec BNP Paribas Cardif, l'effet marché et la collecte (+35,8 MdsEUR en 2025 y compris AXA IM et Real Estate, dont 3,1 MdsEUR au quatrième trimestre 2025). Les commissions sont en hausse portées par la croissance des actifs sous gestion.

En revanche, l'activité Real Estate est stable mais reste pénalisée par un marché toujours en retrait. Les entités BNP Paribas REIM, BNP Paribas Asset Management et AXA IM ont fusionné dans la plateforme de gestion d'actifs au 31 décembre 2025.

En outre, l'activité Wealth Management enregistre une forte croissance des actifs sous gestion portée par un effet marché favorable et une collecte dynamique (21,7 MdsEUR de collecte en 2025, dont 1,5 MdEUR au quatrième trimestre 2025). Ce trimestre est marqué par la première contribution des activités HSBC Wealth Management en Allemagne (PNB d'environ 10 MEUR).

Les revenus du pôle gestion institutionnelle et privée (Asset Management, Wealth Management, Real Estate et IPS Investments) ressortent à 981 MEUR au quatrième trimestre 2025, soit une progression de 9,5% par rapport au quatrième trimestre 2024. Ils sont portés par :

- la forte progression des revenus en Wealth Management (+8,7%) grâce à la hausse des commissions, des revenus de dépôt et l'intégration de HSBC Wealth Management en Allemagne et en Asset Management (+11,6%).

- par la dynamique positive des commissions soutenues par la croissance des actifs sous gestion.

Les frais de gestion progressent à 739 MEUR sur ce quatrième trimestre (+4,9% sur un an), en lien avec des investissements ciblés. L'effet de ciseaux est très positif (+4,6 points).

Sur ce trimestre, le résultat avant impôt de la gestion institutionnelle et privée progresse et s'élève à 195 MEUR, en très forte hausse de 42,7% sur un an.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

