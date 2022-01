BNP Paribas finalise l'intégration de ses gestions d'actifs privés

(NEWSManagers.com) - La filiale de gestion d'actifs du groupe français BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management, a indiqué, ce lundi, avoir finalisé l'intégration de sa plateforme de multigestion alternative BNP Paribas Capital Partners. Celle-ci inclut des solutions de fonds d'actifs privés, ainsi que des fonds de hedge funds et des fonds de couverture conformes aux OPCVM. NewsManagers avait révélé ce projet de rapprochement des gestions d'actifs privés de BNP en octobre dernier.

Il vise à accélérer leur développement suite à l'acquisition de Dynamic Credit Group en septembre 2021, indique BNPP AM dans un communiqué. Avec BNP Paribas Capital Partners, le pôle Private Debt & Real Assets investment " PDRA " de BNPP AM, supervisé par David Bouchoucha, rassemble des actifs sous gestion de plus de 20 milliards d'euros.

​L'activité des fonds de hedge funds de BNPP CP sera, elle, intégrée dans le pôle d'investissement dédié aux gestions multi-actifs, quantitatives et solutions (Multi Asset, Quantitative & Solutions - " MAQS " ), dirigé par Denis Panel. Cela permettra d'étendre la couverture des équipes multi-actifs et de FundQuest Advisor aux fonds alternatifs liquides, explique BNPP AM.

" Les activités d'investissement en actifs privés de BNP Paribas Capital Partners, axées sur les solutions de private equity à impact et de dette spécialisée, sont très complémentaires aux stratégies d'investissement direct développées au sein de PDRA depuis 2017. Avec l'ajout de cette expertise en multi-gestion alternative, et la récente acquisition du spécialiste des prêts hypothécaires néerlandais Dynamic Credit Group, notre plateforme d'investissement en actifs privés offre aux investisseurs une largeur de gamme inégalée et une ampleur significative de solutions avec des actifs sous gestion totalisant plus de 20 milliards d'euros " , commente David Bouchoucha.