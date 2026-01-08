 Aller au contenu principal
BNP Paribas : faux signal baissier sous 80,5E, re-test des 82,5E imminent ?
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:04

BNP Paribas a matérialisé un faux signal baissier sous 80,5E (entame probable d'une consolidation en direction du "gap" des 78,53E du 13 décembre) : les vendeurs pris à contrepied pourraient "payer" et conduire le titre vers un re-test du récent zénith des 82,5E, dont le retracement semble imminent, voir du zénith historique des 84E du 15 août dernier

