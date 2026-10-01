BNP Paribas fait son entrée stratégique sur le marché nordique de la gestion de fortune

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La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, les mauvais chiffres de l'emploi américain donnant davantage de raisons à la Réserve fédérale (Fed) de temporiser sur les taux. Le Dow Jones a avancé de 0,49%, l'indice Nasdaq a gagné 1,19% et l'indice élargi ...
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La Bourse de New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. L'indice Dow Jones ...
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information fournie par Zonebourse•02.10.2026•21:33•
La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ...
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information fournie par France 24•02.10.2026•21:13•
La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de ...
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