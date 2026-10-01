 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas fait son entrée stratégique sur le marché nordique de la gestion de fortune
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 07:07

Ajouter Boursorama à vos sources

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* ANNONCE SON EXPANSION STRATÉGIQUE SUR LE MARCHÉ NORDIQUE DE LA GESTION DE FORTUNE

* NOMINATION DE STINA NORRHEDE AU POSTE DE RESPONSABLE DE BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT POUR LA RÉGION NORDIQUE

Texte original tinyurl.com/5hf9n8xd

Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
92,0600 EUR Euronext Paris +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, l'emploi plaide pour un statu quo de la Fed
    information fournie par AFP 02.10.2026 22:33 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, les mauvais chiffres de l'emploi américain donnant davantage de raisons à la Réserve fédérale (Fed) de temporiser sur les taux. Le Dow Jones a avancé de 0,49%, l'indice Nasdaq a gagné 1,19% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Un opérateur boursier travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York
    Wall Street termine en hausse après le rapport sur l'emploi
    information fournie par Reuters 02.10.2026 22:21 

    La Bourse de ‌New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois ​aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. L'indice Dow Jones ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    La FAA écarte un risque de sécurité lié au logiciel du Boeing 737 MAX
    information fournie par Zonebourse 02.10.2026 21:33 

    La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ... Lire la suite

  • Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    information fournie par France 24 02.10.2026 21:13 

    La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,89 -0,11%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank