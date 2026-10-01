information fournie par Reuters • 01/10/2026 à 07:07

BNP Paribas fait son entrée stratégique sur le marché nordique de la gestion de fortune

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* ANNONCE SON EXPANSION STRATÉGIQUE SUR LE MARCHÉ NORDIQUE DE LA GESTION DE FORTUNE

* NOMINATION DE STINA NORRHEDE AU POSTE DE RESPONSABLE DE BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT POUR LA RÉGION NORDIQUE

Texte original tinyurl.com/5hf9n8xd

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(Rédaction de Gdansk)