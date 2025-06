BNP Paribas: exigences de MREL notifiées par l'ACPR information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir reçu la notification de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) des exigences actualisées de Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) applicables à partir de cette date.



L'exigence actualisée de MREL total s'élève désormais à 22,19% auquel s'ajoute le CBR (Combined Buffer Requirement, ou exigence de coussin combiné) de 4,78% au 31 mars), des actifs pondérés du groupe et à 5,91% des expositions de levier du groupe.



S'agissant de la contrainte de subordination, l'exigence applicable pour BNP Paribas s'élève respectivement à 14,78% auquel s'ajoute le CBR, des actifs pondérés du groupe et à 5,75% des expositions de levier du groupe bancaire.



BNP Paribas revendique au 31 mars un ratio de MREL total de 29,8% sur la base des actifs pondérés du groupe et un ratio de MREL subordonné de 27,1% sur la même base. Ses ratios étaient respectivement de 9,0% et de 8,2% des expositions de levier à la même date.





