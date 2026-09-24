BNP Paribas et Google Cloud annoncent un accord autour de l'IA et du Cloud

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* ET GOOGLE CLOUD ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT AUTOUR DE L'IA AGENTIQUE ET DU CLOUD

* CET ACCORD DE 5 ANS PERMET À BNP PARIBAS D'ACCÉDER AUX INFRASTRUCTURES CLOUD ET TECHNOLOGIES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE GOOGLE CLOUD

Texte original nFWN45G0U1

Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Rédaction de Gdansk)