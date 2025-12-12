 Aller au contenu principal
BNP Paribas en discussions exclusives avec Holmarcom pour céder BMCI
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 07:10

BNP Paribas BNPP.PA a déclaré vendredi être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom en vue d’une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI.

Dans un communiqué, la banque française a indiqué que, si la transaction devrait se conclure courant 2026, l’impact positif sur le ratio CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d’environ +15 pbs.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BNP PARIBAS
78,670 EUR Euronext Paris +2,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

