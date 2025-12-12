BNP Paribas en discussions exclusives avec Holmarcom pour céder BMCI

BNP Paribas BNPP.PA a déclaré vendredi être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom en vue d’une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI.

Dans un communiqué, la banque française a indiqué que, si la transaction devrait se conclure courant 2026, l’impact positif sur le ratio CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d’environ +15 pbs.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)