BNP Paribas dit avoir l'intention de faire appel sur le litige au Soudan
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 12:39

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* DECLARATION DE BNP PARIBASSUR LE LITIGE AU SOUDAN

* BNP PARIBAS A TRÈS CLAIREMENT EXPRIMÉ SA FERME INTENTION DE FAIRE APPEL

Texte original nGNE4lFC1n Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

BNP PARIBAS
69,1000 EUR Euronext Paris -7,73%
