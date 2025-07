BNP Paribas: des changements dans la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 07:18









(CercleFinance.com) - BNP Paribas indique faire évoluer sa gouvernance 'afin de renforcer son modèle intégré et la transversalité entre ses métiers dans la perspective de son futur plan stratégique', et procéder à des nominations qui prendront effet au 1er septembre.



Ainsi, le pôle Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) crée en son sein un ensemble réunissant les banques commerciales de la zone euro. Nommé directeur général adjoint du groupe, Yannick Jung en assurera la responsabilité.



Par ailleurs, le pôle Corporate & Institutional Banking (CIB) adapte sa gouvernance qui sera désormais constituée d'un président exécutif (Yann Gérardin) et d'un directeur général (Olivier Osty, nommé à ce titre directeur général du groupe).



L'organisation de CIB sera désormais constituée de deux activités de coverage, de cinq métiers (Transaction Banking, Capital Markets, Equities, FICC, Securities Services), et de trois zones géographiques (EMEA, APAC et Americas).



Enfin, le pôle Investment & Protection Services (IPS), sous la responsabilité de Renaud Dumora, directeur général adjoint de BNP Paribas, poursuivra l'accélération de son développement, en collaboration étroite avec les activités de CIB et de CPBS.





