BNP Paribas : décroche jusque vers 74,5E
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 15:51

(Zonebourse.com) - BNP Paribas participe au coup de stress sur les valeurs 'exposées aux taux' et décroche jusque vers 74,5E (-7,5%), ce qui efface d'un coup tous les gains accumulés depuis le 23 juin.
Le titre enfonce le palier de soutien des 80E et sort brusquement de son canal ascendant (sous 79E) : il était même à quelques 'Cents' de combler le 'gap' des 74,24E (du 23/06) et pourrait bien s'en aller re-tester le plancher des 73E dans la foulée.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
76,3500 EUR Euronext Paris -5,07%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

