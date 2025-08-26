BNP Paribas : décroche jusque vers 74,5E
26/08/2025
Le titre enfonce le palier de soutien des 80E et sort brusquement de son canal ascendant (sous 79E) : il était même à quelques 'Cents' de combler le 'gap' des 74,24E (du 23/06) et pourrait bien s'en aller re-tester le plancher des 73E dans la foulée.
Valeurs associées
|76,3500 EUR
|Euronext Paris
|-5,07%
