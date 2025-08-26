BNP Paribas : décroche jusque vers 74,5E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 15:51









(Zonebourse.com) - BNP Paribas participe au coup de stress sur les valeurs 'exposées aux taux' et décroche jusque vers 74,5E (-7,5%), ce qui efface d'un coup tous les gains accumulés depuis le 23 juin.

Le titre enfonce le palier de soutien des 80E et sort brusquement de son canal ascendant (sous 79E) : il était même à quelques 'Cents' de combler le 'gap' des 74,24E (du 23/06) et pourrait bien s'en aller re-tester le plancher des 73E dans la foulée.





