BNP Paribas choisie par la Société Générale pour reprendre son portefeuille métaux de transactions OTC

11 février (Reuters) - BNP Paribas SA BNPP.PA : * BNP PARIBAS A ÉTÉ CHOISIE PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR REPRENDRE SON PORTEFEUILLE MÉTAUX DE TRANSACTIONS OTC Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.11% SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.83%