BNP Paribas cède ses parts dans AG Insurance à Ageas pour €1,9 md
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 07:23

BNP Paribas BNPP.PA a annoncé lundi avoir signé la veille un accord cadre avec Ageas AGES.BR pour la vente de sa participation dans AG Insurance et un partenariat à long terme avec Ageas centré sur l’activité de bancassurrance en Belgique.

La banque française, via sa filiale d'assurance BNP Paribas Fortis, a déclaré céder ses 25% détenus dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 milliard d'euros.

Cette opération, qui doit être finalisée au deuxième trimestre 2026, se traduira l'an prochain par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 millions d’euros et un impact positif de cinq points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat, est-il indiqué dans un communiqué.

Par ailleurs, le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 millions d’euros en base annuelle.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AGEAS
56,900 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
BNP PARIBAS
75,390 EUR Euronext Paris -0,40%
