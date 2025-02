BNP Paribas: BPA annuel en hausse de 9% information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 08:23









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un BPA en hausse de 8,9% à 9,57 euros au titre de l'exercice 2024, avec un coût du risque en légère hausse à trois milliards d'euros et un résultat brut d'exploitation accru de 7,4% à plus de 18,6 milliards d'euros.



Ses frais de gestion ont augmenté de 2,1% à 30,2 milliards d'euros, mais son PNB s'est accru de 4,1% à 48,8 milliards, tiré en particulier par son pôle CIB (+8,4%) qui a profité des bonnes performances de ses trois métiers global banking, global markets et securities services.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 13 mai un dividende de 4,79 euros au titre de 2024, avec mise en place d'un acompte semestriel. En complément, un programme de rachat d'actions de 1,08 milliard d'euros sera lancé au deuxième trimestre 2025.



Fort d'objectifs 2024 dépassés, BNP Paribas confirme sa trajectoire de ROTE à l'horizon 2026 avec des relais de croissance enclenchés au-delà, ainsi que sa politique de distribution au titre de 2025 et 2026 (pay-out ratio de 60% dont 50% minimum en dividendes).





