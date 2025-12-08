BNP Paribas augmente sa participation dans Ageas à 22,5%

(AOF) - BNP Paribas a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%, au sein duquel il était entré en avril 2024. La banque française avait alors racheté la participation du groupe chinois Fosun dans ce partenaire de longue date. BNP Paribas Fortis cédera ses 25% de l'assureur belge AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Ageas détiendra ainsi la totalité du capital du numéro un en assurance Vie et Non-Vie en Belgique.

L'opération prévoit également que BNP Paribas Cardif, filiale d'assurance du groupe BNP Paribas, contribue à hauteur de 1,1 milliard d'euros au capital d'Ageas à un prix de 60 euros par action.

"Comme le prévoit le code belge de gouvernance d'entreprise, Ageas et le Groupe BNP Paribas concluront un accord de partenariat prévoyant, entre autres, une limite de la participation du Groupe BNP Paribas dans Ageas à 25% moins une action," indique le groupe belge. "L'accord, d'une durée de cinq ans et renouvelable automatiquement, reconnaît BNP Paribas comme principal actionnaire et partenaire stratégique d'Ageas, tout en respectant l'identité et la vision stratégique d'Ageas".

En outre, BNP Paribas pourra nommer un représentant au conseil d'administration d'Ageas, et conservera également un représentant au conseil d'administration d'AG lié à l'accord de bancassurance.

Quel impact pour BNP Paribas ?

La banque française précise que cette opération se traduirait en 2026 par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 millions d'euros et un impact positif de 5 points de base sur son ratio de fonds propres durs (CET1) après distribution du résultat. Par ailleurs, le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 millions d'euros en base annuelle.

La finalisation de cette opération est attendue au deuxième trimestre 2026.

Ces transactions font partie d'un accord cadre entre BNP Paribas et Ageas, qui comprend également le renouvellement de " leur relation historique exclusive ". " Ce partenariat couvre l'épargne, la protection ainsi que l'assurance dommage, et rassemble au service de leur clientèle les savoir-faire d'AG Insurance, le leader de l'assurance en Belgique et de BNP Paribas Fortis " précisent les deux groupes.

AG Insurance noue également un partenariat de long terme avec BNP Paribas Asset Management pour ses investissements dans certaines classes d'actifs. Il met "ainsi à profit la nouvelle offre proposée par BNP Paribas Asset Management à ses clients assureurs et fonds de pension, fruit de son rapprochement récent avec AXA IM," expliquent les deux partenaires.