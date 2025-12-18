BNP Paribas : Arval négocie avec Mercedes-Benz pour l'acquisition d'Athlon

(AOF) - Arval (entreprise française du groupe BNP Paribas , spécialisée dans la location de véhicules longues durées et nouvelles solutions de mobilité), est entré en négociations avec Mercedes-Benz en vue de l'acquisition d'Athlon (filiale du groupe automobile allemand). Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules à comparer à l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD (location longue durée).

Arval renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe devenant ainsi le co-leader européen de la LLD de véhicules.

Le rapprochement des plateformes opérationnelles dégagerait un volant élevé de synergies de coûts et élèverait matériellement leur efficacité d'ensemble.

Le retour sur capital investi attendu de l'opération serait de 18%, représentant une contribution positive au résultat net part du groupe de l'ordre de 200 millions d'euros au terme de la troisième année.

L'impact cible de cette opération sur le ratio CET1 d'environ -13 points de base est déjà intégré dans la trajectoire de capital du groupe visant un ratio CET1 de 13% à l'horizon 2027.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d'améliorer le profil de profitabilité du groupe via des leviers de croissance ciblés.

La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. La finalisation de l'acquisition à 100% d'Athlon est attendue courant 2026, dès lors que les autorisations des autorités compétentes auront été recueillies.

Les parties communiqueront en temps utile sur l'avancement du projet d'acquisition.