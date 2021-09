BNP Paribas AM se dote d'une équipe dédiée pour AMSelect

(NEWSManagers.com) - AMSelect aura désormais une équipe dédiée. C'est ce que BNP Paribas Asset Management doit annoncer ce matin à propos de sa plateforme de sélection de fonds externes lancée en juin dernier, et à destination des réseaux et clients externes, y compris la gestion de fortune. Cette équipe, composée de 2 personnes entre Paris et Londres, sera dirigée par Julien Mechler, head of sub-advisory de BNPP AM.

Lui même basé à Paris, il aura la responsabilité du développement de la plateforme. Un segment qu'il connait bien puisqu'il a été cofondateur de l'une des premières et plus importantes plateformes d'architecture ouverte en Europe, ABN Amro Allocation Advisors. Il y était le responsable des investissements (CIO) depuis 20 ans. Depuis son départ en 2015, il était consultant pour la société Indefi et avait conseillé BNPP AM sur la création de la plateforme AMSelect. Il rapporte à Lucien Carton, responsable Solutions & Client Advisory de BNPP AM.

La société de gestion qui avait lancé sa plateforme en juin a indiqué qu'elle avait atteint les 1,5 milliard d'euros comme prévu grâce aux apports de sa structure de sélection de fonds FundQuest Advisor. Elle doit aussi ajouter quatre stratégies aux dix d'origine. Les noms devraient être dévoilés en octobre.