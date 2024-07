BNP Paribas AM renforce ses équipes marketing et stratégie produit

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Pieter Oyens comme global chief marketing officer ainsi que de Guillaume Wehry en tant que co-head of global product strategy. Pieter Oyens reporte à Steven Billiet, responsable du global client group, et supervisera l’activité marketing afin d’assurer un meilleur alignement avec les priorités des équipes produits, gestions et ventes à l'échelle mondiale, régionale et locale, pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Pieter Oyens a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et la banque d'investissement occupant différents postes de direction régionaux et mondiaux dans les domaines des ventes, du développement et de la commercialisation de produits dérivés. Il possède une vaste expérience en Asie, ayant passé 14 ans à Hong Kong, entre autres, chez BNP Paribas et ABN Amro Bank.

En parallèle, Guillaume Wehry prend la co-direction des équipes stratégie produit aux côtés de François Roux. Il reporte à Pierre Moulin, responsable mondial des produits et du marketing stratégique.

Fort de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, dont plus de 10 ans en Asie, Guillaume Wehry a occupé divers postes à responsabilité au sein de SGAM ou encore Amundi en Europe et en Asie. En 2018, il a rejoint BNP Paribas Asset Management en tant que chief marketing officer Asia Pacific à Hong Kong, où il a soutenu les efforts commerciaux dans la région, en particulier du côté de la distribution.