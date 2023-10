BNP Paribas AM renforce l’équipe commerciale de sa franchise ETF et indicielle

(AOF) - Julien Vendittelli est nommé Head of Institutional (Responsable Institutionnel ETF & Solutions Indicielles) pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone au sein de BNP Paribas Asset Management. Depuis septembre 2023, il reporte à Jérémy Tubiana, Responsable du développement ETF & Solutions Indicielles pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone.

Il renforce ainsi l'équipe commerciale en place et contribuera au développement de la franchise ETF et indicielle BNPP AM auprès de la clientèle institutionnelle.

Diplômé d'un master d'ingénierie financière de l'Université Paris XII, Julien Vendittelli bénéficie d'une expérience de plus de 15 ans dans la fonction commerciale notamment dans l'industrie ETF. Auparavant, il était vendeur ETF pour la France et la Suisse francophone chez Lyxor Asset Management avant d'occuper le poste de responsable de la Vente ETF et Indicielle pour la France chez UBS.