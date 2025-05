BNP Paribas AM présente un ETF actions mondiales à pondération égale

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a lancé un ETF actions monde équipondéré, le BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select Ucit ETF. Marie-Sophie Pastant, responsable des stratégies indicielles et ETF - gestion de portefeuille chez le gestionnaire d'actifs, a déclaré : " La concentration sur le marché américain est réduite d'environ moitié par rapport à un indice pondéré par capitalisation, offrant ainsi plus de diversification et moins de dépendance à une seule région. "

BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select Ucits ETF est un fonds article 8 selon le règlement SFDR, avec un objectif d'investissement durable d'au moins 30 % tout en offrant une exposition au marché actions mondial.

Le nouvel ETF est listé à partir d'aujourd'hui, le 20 mai, sur Euronext Paris et Deutsche Börse Xetra, et sera prochainement coté sur Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.