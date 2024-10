BNP Paribas AM : premier closing pour BNP Paribas European Junior Infra Debt Fund II

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le premier closing du fonds BNP Paribas European Junior Infrastructure Debt Fund II avec 280 millions d'euros d’engagements souscrits auprès de 8 investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Après le déploiement réussi du fonds I, ce véhicule appliquera la même politique d’investissement et aura pour vocation d'accompagner des projets de transition énergétique, de mobilité verte et d’infrastructures digitales.

Le fonds vise à investir de façon diversifiée dans la dette infrastructure de type sub investment grade. Tout au long du processus d'investissement, les critères ESG sont pleinement intégrés et chaque actif du fonds fait l'objet d'une analyse dédiée, complétée par une étude de contribution environnementale détaillée.

BNPP AM vise une levée de plus de 750 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et un objectif de maturité moyenne pondérée des prêts se situe entre 6 et 8 ans. Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation SFDR.