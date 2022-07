BNP Paribas AM nomme une nouvelle responsable pour l’activité singapourienne

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management vient de nommer Angelia Chin-Sharpe, jusqu’ici responsable de la Malaisie, au rang de directrice générale pour l’activité singapourienne. Elle sera rattachée à Steven Billiet, directeur général pour l’Asie Pacifique. Elle remplacera Christian Bucaro, qui est parti après y avoir travaillé pendant près d’une décennie.

Angelia Chin-Sharpe a rejoint BNP Paribas AM en 2010 comme directrice senior pour l’Asie, chargée du développement de l’activité institutionnelle à Singapour. Elle a été promue au rang de directrice générale et responsable du pays pour la Malaisie et Brunei en 2007. Elle est actuellement trésorière de l’association des gérants malaisiens depuis 2012. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes seniors au sein du département de développement commercial chez TA Securities, une société de gestion malaisienne. Elle a également été responsable du crédit et du marketing pour CIMB en Malaisie.

Wei Chen Choo, directeur des opérations en Malaisie, prendra le poste de directeur général intérimaire, jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant.