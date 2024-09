BNP Paribas AM nomme un responsable de la gestion quantitative action

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Carmine De Franco, en tant que responsable de la gestion quantitative actions depuis le 9 juillet. Basé à Paris, il reporte à Olivier Laplénie, responsable de la gestion quantitative. Carmine De Franco rejoint BNPP AM après 12 années passées chez Ossiam au sein de plusieurs équipes. D’abord en tant que gérant puis directeur de la recherche et ESG où il a travaillé sur la conception, l’implémentation et la gestion de stratégies quantitatives pour des clients institutionnels internationaux.

Le gestionnaire d'actifs souligne que Carmine De Franco est une figure reconnue dans le milieu de la finance quantitative, s'exprimant régulièrement dans des conférences sectorielles et contribuant à des articles de recherche financière. Ses recherches récentes se sont focalisées sur des sujets tels que la durabilité, l'application du machine learning et de l'intelligence artificielle dans la finance, l'apprentissage bayésien ou encore la construction de portefeuille en période d'incertitude.