BNP Paribas AM: la division Private Assets gère 40 milliards un an après sa création

(AOF) - "Notre ambition, c'est de dépasser 50 milliards d'actifs sous gestion avant 2030". C’est ce qu’a déclaré David Bouchoucha, responsable de la division Private Assets de BNP Paribas Asset Management lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 1er juillet 2024 afin de dresser un bilan de cette division un an après sa création. "Nous sommes plutôt bien partis", a-t-il souligné, "car nous sommes déjà à 40 milliards". Cette plateforme a été créée en janvier 2023, issue du regroupement d'un certain nombre d'activités déjà présentes au sein du groupe BNP Paribas.

Certaines étaient déjà chez BNP Paribas Asset Management, d'autres étaient dans la banque, chez Principal Investment ou Agility Capital.

Sur les 40 milliards d'actifs sous gestion il y a une partie indirecte et une partie indirecte. La partie indirecte représente à "peu près 16 milliards" d'investissements tandis que la partie directe représente 24 milliards. "Sur la partie indirecte, on est présents à la fois en equities, en infrastructures et en dettes privée", détaille David Bouchoucha.

"En choisissant nos secteurs, on considère que l'investissement dans le growth, dans le venture, sont des voies d'avenir pour créer du rendement pour les investisseurs", précise-t-il. La priorité numéro un est de "devenir le leader européen des actifs privés durables et à impact". Vient ensuite "la tech comme mégatrend d'investissement", puis le développement auprès d'une clientèle privée/retail.

S'agissant du développement durable, l'équipe passe d'une approche "soutenable" à "un angle de plus en plus fort sur l'impact" ce qui l'a amené à "abandonner certains secteurs", non pas les secteurs polluants mais les secteurs qui ne sont pas "pur impact".

David Bouchoucha cite l'exemple du fonds Solar Impulse Venture Fund, "très bien parti pour atteindre ses objectifs" puisqu'il est en train de doubler le cap des 150 millions. Investi dans le domaine du growth et du venture, il fait l'objet d'un partenariat avec la Fondation Solar Impulse et est aussi labellisé Tibi, du nom de cette initiative de place visant à "financer des start-up européennes".