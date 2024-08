BNP Paribas AM élargit sa gamme de produits à maturité fixe à la fois active et passive

(AOF) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le lancement cette semaine de 3 ETFs ESG à maturité fixe sur Euronext Paris, Xetra et la semaine prochaine sur Borsa Italiana. Ils complètent ainsi la gamme de fonds obligataires à maturité fixe suite au lancement en mai 2024 de deux fonds actifs. Les fonds à échéance fixe (FMP) sont des portefeuilles diversifiés composés d'obligations et d'autres titres de créance ayant des dates d'échéance similaires. Ils offrent aux investisseurs une visibilité sur le rendement attendu à l'échéance.

Le portefeuille a généralement une maturité à court ou moyen terme, par exemple trois ou cinq ans, selon l'horizon de placement de l'investisseur.