BNP Paribas AM désigne un nouveau responsable de la division " Global Client Group"

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Steven Billiet à la tête du Global Client Group à partir du 1er août. Il sera membre du comité exécutif de BNPP AM et rattaché à Sandro Pierri, nommé directeur général de BNPP AM depuis le 1er juillet. Actuellement basé à Hong Kong, Steven Billiet rejoindra Paris, après la nomination de son successeur pour la région Asie-Pacifique, précise un communiqué. Il remplace justement Sandro Pierri au poste de Global Client Group.

Il était arrivé chez BNPP AM l' an dernier en qualité de responsable APAC et responsable des ventes pour la région,

" Le parcours de Steven au sein de sociétés de gestion reconnues mondialement contribuera au renforcement de notre Global Client Group, commente Sandro Pierri. Il assurera la continuité de notre développement commercial et s' attachera à maintenir notre priorité stratégique : générer des rendements durables sur le long terme pour nos clients. J'ai toute confiance en sa capacité à proposer à nos clients les meilleures solutions et services en adéquation avec nos valeurs et notre culture."

Avant de rejoindre BNPP AM en 2020, Steven Billiet a passé six ans chez JP Morgan Asset Management en qualité de directeur général (CEO) pour Singapour. Auparavant, il a travaillé chez ING Investment Management, en tant que CEO de Taïwan, puis de l' Australie et ensuite de Singapour. Sa carrière inclut également le poste de Head of Private Banking et Bancassurance chez ING Vysya Bank, ainsi que le rôle de Head of Product Development and Sales d'ING Investment Management pour la Belgique. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Gand et d'une maîtrise en gestion financière de la Vlerick Business School, également à Gand en Belgique.