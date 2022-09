BNP Paribas AM absorbe sa filiale de sélection de fonds FundQuest Advisor

(NEWSManagers.com) - Après avoir rapproché ses gestions d’actifs privés en début d’année, BNP Paribas Asset Management, gestionnaire d’actifs du groupe BNP Paribas, poursuit la simplification de son organisation. Sa structure française, BNP Paribas Asset Management France, s’apprête à absorber deux entités du groupe, à savoir sa succursale belge BNP Paribas Asset Management Belgium et sa filiale de sélection de fonds et conseil en investissement FundQuest Advisor, a appris NewsManagers (groupe L’Agefi).

Selon les informations de NewsManagers, la fusion de FundQuest Advisor au sein de BNPP AM France sera réalisée le 30 novembre et été décidée « dans un souci de simplification » du métier gestion d’actifs du groupe. Elle devrait apporter environ un capital de 4,9 millions d’euros net à BNPP AM France.

« Au vu des activités de Fundquest Advisor et des évolutions de marché, le maintien d’une structure légale dédiée n’est plus nécessaire. Cette fusion permet également d’éliminer les coûts liés à l’existence de deux entités légales distinctes ainsi que l’existence en double d’organes sociaux, de fonctions de contrôle et d’obligations sociales », d’après un document relatif à la fusion que NewsManagers s’est procuré. L’opération vise aussi « une meilleure efficacité notamment en ce qui concerne les fonctions de contrôle et de support ».

Dans le rapport annuel aux comptes 2021 de Fundquest, un projet d’intégration des activités de FundQuest Advisor au sein de BNPP AM France, à échéance fin décembre 2022 au plus tard, était mentionné. «Cette fusion s’inscrira dans la continuité d’exploitation des activités de FundQuest Advisor intégrées dans celles de BNPP AM France», précisait l'auditeur.

FundQuest, une marque en vigueur depuis 17 ans

FundQuest Advisor avait été lancé en octobre 2012, avec des bureaux à Paris, Londres et Singapour et une équipe de 28 personnes, pour opérer la sélection de fonds et des activités de due diligence sur les gestionnaires d’actifs externes. La structure avait succédé à FundQuest, marque adoptée en 2005 après l’acquisition par BNPP AM de la société américaine éponyme spécialisée sur l’architecture ouverte en juin 2005. BNPP AM venait alors de marier son équipe de multigestion en architecture ouverte, domaine dans lequel il est actif depuis 1993, à celle de Cortal Consors Fund Management fin 2004.

Sollicité sur le devenir des équipes de FundQuest Advisor et de la marque elle-même, BNP Paribas AM n’a pas donné suite à nos questions dans les temps. Les équipes ont néanmoins rejoint le pôle d’investissement multi-asset, quantitative & solutions (MAQS), dirigé par Denis Panel, par ailleurs président de FundQuest Advisor. Ce pôle gère la plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte du groupe, AM Select, lancée en juin 2021, et s’appuie sur une pré-sélection opérée par FundQuest Advisor. Une plateforme domiciliée au sein d’une Sicav luxembourgeoise dont l’objectif est de donner accès « aux meilleures stratégies de gérants externes ».

Lors du lancement d’AM Select, BNPP AM notait un intérêt grandissant des distributeurs, gérants ou conseillers bancaires pour l'architecture ouverte et une forte accélération de modèles à travers la création de plateformes de sub-advisory. Un thème central selon la firme « pour le développement du secteur de la gestion d'actifs dans les années à venir ».