BNP Paribas: accord signé pour l'acquisition d'AXA IM information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 08:15









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Cardif annonce avoir signé avec AXA l'accord d'acquisition de son gestionnaire d'actifs AXA Investment Managers, suite à l'achèvement de la procédure d'information-consultation avec les instances représentatives du personnel concernées.



'Cette signature marque une étape importante dans le processus d'acquisition d'AXA IM et du partenariat à long terme avec AXA', commente Renaud Dumora, président de BNP Paribas Cardif et directeur général adjoint de BNP Paribas.



Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat de long terme est de 5,1 milliards d'euros au closing prévu pour mi-2025 avec un impact anticipé sur le ratio CET1 de BNP Paribas de 25 points de base sous réserve des accords avec les autorités compétentes.





