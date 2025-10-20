 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 209,68
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas a exprimé sa ferme intention de faire appel suite à sa condamnation aux Etats Unis
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 13:01

BNP Paribas a fait une déclaration au sujet de sa condamnation aux Etats Unis. Suite à cette condamnation, BNP Paribas a très clairement exprimé sa ferme intention de faire appel.

'Nous croyons fermement que ce verdict doit être annulé en appel' indique le groupe.

'Une fois de plus, BNP Paribas réaffirme que ce résultat est manifestement erroné et ignore des éléments de preuve importants que la banque n'a pas été autorisée à présenter' souligne la direction.

BNP Paribas souhaite emprunter toutes les voies de recours possibles pour contester ce jugement.

'Toute tentative d'extrapolation est nécessairement erronée, tout comme toute spéculation concernant un éventuel settlement. La Banque considère qu'elle n'a aucune pression pour parvenir à un settlement dans cette affaire' rajoute le groupe.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
69,1400 EUR Euronext Paris -7,68%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 14:18

    ça peut donner des idées aux palestiniens... avec la CPI comme point d'appui!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank