BNP-Paribas : -8% vers 69E, la justice US accable de nouveau le N°1 français
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 15:32

Après avoir perdu jusqu'à 10,6% en fin de matinée (vers 66,9E), le titre reculait de 8%, à 69E vers 15H, suite à une décision de justice américaine accordant à 3 plaignants soudanais une indemnité de près de 20Mns$ incriminant le rôle de BNP-Paribas au Soudan au début des années 2000. Des milliers d'autres plaignants (un chiffre de 20.000 est évoqué) pourraient s'engouffrer dans la brèche que crée cette jurisprudence qui 'a force de loi que sur le sol US.

La chute du titre en 48H (-12% en comptant les -4% de vendredi) efface tous les gains accumulés depuis le 14 avril, et un test du plancher des 65,6E du 11 avril ne saurait être exclu... ni le retracement du plus bas annuel de clôture des 63,8E du 9 avril.

